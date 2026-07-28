Жителей Московской области пригласили полюбоваться «Оленьей Луной»

28 июля 2026, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

У любителей красивых закатов и эффектных кадров в ближайшие вечера появится редкий шанс увидеть Луну как огромный красноватый шар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.





28 и 29 июля спутник Земли поднимется над линией горизонта, как гигантский фонарь. Атмосфера «растянет» диск, создавая иллюзию того, что до кратеров можно дотянуться рукой.

«Почему луну назвали оленьей? Легенда пришла к нам от североамериканских индейцев. Именно в июле у самцов оленей отрастают новые рога, и это событие связали с полнолунием. Для жителей Подмосковья точное время, чтобы ничего не пропустить, – вторник, восход в 20:43. В среду встречаем ночное светило в 20:58», – рассказали в региональном Комлесхозе.