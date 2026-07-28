Жителей Московской области пригласили полюбоваться «Оленьей Луной»
У любителей красивых закатов и эффектных кадров в ближайшие вечера появится редкий шанс увидеть Луну как огромный красноватый шар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
28 и 29 июля спутник Земли поднимется над линией горизонта, как гигантский фонарь. Атмосфера «растянет» диск, создавая иллюзию того, что до кратеров можно дотянуться рукой.
«Почему луну назвали оленьей? Легенда пришла к нам от североамериканских индейцев. Именно в июле у самцов оленей отрастают новые рога, и это событие связали с полнолунием. Для жителей Подмосковья точное время, чтобы ничего не пропустить, – вторник, восход в 20:43. В среду встречаем ночное светило в 20:58», – рассказали в региональном Комлесхозе.Чтобы увидеть «Оленью Луну», нужно выглянуть в окно, выйти на балкон или отправиться на вечернюю прогулку. Важно, что эффект гигантской Луны длится всего несколько минут, пока она поднимается над горизонтом. Дальше спутник нашей планеты превратится в обычную Луну.