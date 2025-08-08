Жителей Заворова и Никоновского приглашают на встречу с руководством Раменского

08 августа 2025, 14:46

Фото: Раменский медиацентр

В селе Никоновское в четверг, 14 августа, пройдёт очередная встреча с представителями руководства Раменского муниципального округа в формате выездной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.





На мероприятие приглашаются жители сёл Заворово и Никоновское, других ближайших населенных пунктов. Встреча пройдет в здании Никоновской школы по адресу: улица Пионерская, дом №58.

«С 16 часов начнётся прием граждан профильными заместителями главы, депутатами Совета депутатов Раменского муниципального округа и представителями муниципальных служб. А в 17:00 стартует диалог с главой Раменского Эдуардом Малышевым», – говорится в сообщении.

