Агент Кремля или заклятый враг России: кем был экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Фото: сайт Кремля
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Что известно о человеке, который изменил политику XX века, и почему его называли «агентом Кремля», расскажет редакция «Радио 1».
В США скончался экс-глава Госдепартамента Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Об этом пишет агентство Reuters. В его консалтинговой фирме позже подтвердили информацию о смерти, однако подробностей не привели.
Генри Киссинджер: биография
Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в еврейской семье в Баварии. В 1937 году его родители покинули страну, а оставшиеся родственники погибли в холокосте. Позже он признался, что этот факт отразился на формировании его политических взглядов. После побега из страны, семья Киссинджера обосновалась в Нью-Йорке, в районе Вашингтон-Хайтс.
Окончив школу, будущий политик поступил учиться в колледж на бухгалтера и подрабатывал на фабрике. В 1943-м году Киссинджер был призван в армию, после чего он получил американское гражданство. Вскоре на юного солдата обратили внимания спецслужбы. Из пехоты он был переведен на службу в военную разведку.
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После армии он без труда поступил в Гарвард, где стал одним из лучших студентов. В 1950 году Киссинджер основал в университете Гарвардский международный семинар, цель которого состояла в распространении идей антикоммунизма. Вскоре Киссинджер защитил диссертацию на степень доктора философии.
Постепенно он стал углубляться в политику. В 1958 году Киссинджер занял должность помощника директора Центра международных отношений Гарвардского университета, а через два года он стал личным советником губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера.
В 1968 году Киссинджер принял предложение о работе от президента США Ричарда Никсона. С тех пор он стал советником главы государства по национальной безопасности.
С кланом Рокфеллеров Киссинджер продолжил поддерживать тесные отношения. До последнего дня своей жизни он был членом Международного консультативного комитета Chasе и членом правления Фонда Рокфеллеров.
Генри Киссинджер: политические взгляды
На протяжении всей политической карьеры, Киссинджер пытался расширить влияние США.
Первой сложной задачей, с которой он столкнулся на посту госсекретаря, стало урегулирование ближневосточного конфликта. Он стремился не только способствовать установлению мира в регионе, но и упрочить влияние Штатов. Кроме того, он выступал посредником в переговорах между Вашингтоном и Ханоем о прекращении вьетнамской войны и участвовал в урегулировании конфликта на захваченном турками Кипре.
В 1973-м году политик получил Нобелевскую премию мира за Парижское соглашение по Вьетнаму. Однако его «миротворческие» инициативы и стремление установить дружеские отношения с латиноамериканскими странами были расценены политиками неоднозначно. Так, Киссинджера обвиняли в военных переворотах в Чили и Аргентине, конфликтах в Ираке и Израиле.
Кроме того, многим показалась подозрительной отставка президента Никсона во время Уотергейтского скандала. Киссинджер тогда сумел остаться на своей должности.
Генри Киссинджер: отношение к России
В январе текущего года, Киссинджер настаивал на необходимости проведения диалога с Россией. Об этом он заявил на полях экономического форума в Давосе. Несмотря на обрушившуюся на него критику после подобных слов, политик продолжил убеждать участников съезда в том, что изоляция России принесет миру только вред.
Прежде Киссинджер неоднократно выступал за нормализацию отношений США с Россией. Однако его стремление к сближению с Москвой, политики расценивали как предательство.
«Россия — это великая страна с большой историей. Мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков», — прежде заявлял бывший госсекретарь США.
Киссинджер призывал Украину уступить часть территорий России
На конференции в Женеве Генри Киссинджер заявил, что Украина должна уступить России часть своих территории ради сохранения международной безопасности. Такие заявления вызвали возмущений у киевских властей, которые назвали его «агентом Кремля».
Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что у Киссинджера «на календаре не 2022 год, а 1938-й».
В Госдуме прокомментировали смерть Киссинджера
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умел договариваться с оппонентами без шантажа и угроз. Об этом заявил председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
По его словам, Киссинджер в своей деятельности сталкивался с масштабными историческими событиями, в которых он принимал участие как политик, демонстрирующий «куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США».
Слуцкий отметил, что бывший госсекретарь внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в связи с его кончиной.
Глава государства заявил, что ему удалось лично пообщаться с Киссинджером, который оставил о себе впечатление глубокого, незаурядного человека. Владимир Путин также добавил, что проводимая Киссинджером политика, позволила укрепить глобальную безопасность и снизить напряженность между СССР и США.
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