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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со «стабильного» до «негативного», отмечено в официальном заявлении агентства.
«Агентство изменило прогноз по рейтингам правительства США со „стабильного“ на „негативный“ и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне „Aaa“,» — говорится в сообщении.Эксперты подчеркивают, что главным фактором, влияющим на изменение прогноза, является увеличение рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не могут быть полностью скомпенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.
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Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного
Артем Кузьмин