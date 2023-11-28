Аксёнов доложил Путину о масштабах разрушения Крыма после шторма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил российскому лидеру Владимиру Путин о масштабах разрушения полуострова после накрывшего его шторма, об этом сам глава республики сообщил в своём Telegram-канале.
«Я вчера докладывал нашему лидеру Владимиру Владимировичу о ситуации, президент дал поручение правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра», - прокомментировал разговор с президентом Аксёнов.
По его словам, первые средства для ликвидации последствия разбушевавшейся стихии будут переведены в регион уже к полудню 28 ноября.
Напомним, вчера синоптик Роман Вильфанд заявил, что стартовавший вечером 26 ноября шторм был самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений.
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