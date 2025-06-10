Американист Ордуханян назвал «цветной революцией» протесты в Лос-Анджелесе
Доктор политических наук американист Рафаэль Ордуханян назвал протесты в Лос-Анджелесе «попыткой «цветной революции» глобалистов».
«Выбрали удачный момент, когда Трамп завяз в переговорах по тарифам, ссорится с Маском, неопределённость на Украине, грызня в НАТО. Так что здесь, собственно говоря, это не имеет практически никакого отношения к нелегалам. Там всё что угодно, но о нелегалах никто там не заботится и не думает», — объяснил Ордуханян в беседе с RT.
Он пояснил, что основное число нелегалов проживают в штатах, где ситуацию контролируют консервативные силы Республиканской партии — Флорида, Техас. Однако там организовать волнения будет довольно сложно, отметил Ордуханян.
В свою очередь главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что беспорядки являются проявлением политической поляризации между сторонниками Демократической партии и республиканской администрации Трампа.
«Новоизбранный президент США последовательно вводил ограничения на миграцию. Было очевидно, что рано или поздно произойдет социальный взрыв. Калифорния — штат, который чрезвычайно подпитан идеологией Демократической партии», — пояснил Савин.
Он также предположил, что у этих беспорядков есть спонсоры, например, олигарх Джордж Сорос, который активно помогает реализовать сценарий внутренней «цветной революции» в США.
В итоге, обе стороны конфликта столкнутся с трудностями. Трамп вынужден принимать решения, поскольку не может оставить всё как есть. Ему необходимо проводить свою политику. Тем временем оппозиция будет ссылаться на права человека и другие «демократические» идеалы.