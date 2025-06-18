Аналитик Джонсон: советники Трампа обманом подталкивают его к войне с Ираном

18 июня 2025, 06:32

Фото: iStock/AlessandroPhoto

По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, советники американского президента Дональда Трампа сознательно обманывают его и подталкивают к войне с Ираном. Об этом эксперт сказал в эфире YouTube-канала DeepDive.







«Трампу сообщают, что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным», — заявил Джонсон.