Аналитик Джонсон: советники Трампа обманом подталкивают его к войне с Ираном
По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, советники американского президента Дональда Трампа сознательно обманывают его и подталкивают к войне с Ираном. Об этом эксперт сказал в эфире YouTube-канала DeepDive.
«Трампу сообщают, что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным», — заявил Джонсон.
Как объяснил аналитик, советники президента сообщают Трампу не точные данные о конфликте на Ближнем Востоке. В связи с этим у главы США складывается ощущение полного превосходства Штатов и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет.
На фоне этого Джонсон заявил об угрозе для США со стороны исламской страны из-за недооценки противника. В пример аналитик привел боевые действия во Вьетнаме, Корее и Афганистане, когда американские военные не добились нужных целей, приложив многочисленные усилия.