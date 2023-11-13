Аналитик Ерёмина назвала интересным назначение Кэмерона главой МИД Британии

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина назвала назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Великобритании «интересным финтом» и объяснила такое решение.
«Во-первых, это свидетельствует о том, что укреплять правительство некем. Во-вторых, он считается политическим авантюристом, он не имеет большого веса в британском обществе. Это недальновидный политик, не стратег, а, скорее, тактик и популист. У него такое реноме: он играет с публикой, предлагает какие-то радикальные решения. Все эти решения не продуманы, основаны исключительно на популистских воззваниях», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.
Эксперт считает, что такие кадровые перестановки свидетельствуют о стремлении укрепить в первую очередь правительство и конкретных политиков, а не позицию страны на мировой арене.
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