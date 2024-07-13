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Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина недостойны и бьют по престижу США

13 июля 2024, 20:10
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу Соединенным Штатам, заявил сегодня, 13 июля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Этими словами дипломат прокомментировал выступление Байдена перед избирателями в Детройте, где он опять позволил себе публично оскорбить президента России.

«Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», – считает Антонов.


По его словам, такое поведение вряд ли можно считать достойным для лидера страны, которая претендует на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали».

Антонов добавил, что никто не имеет права оскорблять президента РФ, а в его лице и весь народ России, при этом сами обвинения в адрес Путина просто абсурдны, ведь именно США развязали десятки военных конфликтов по всему миру, из-за которых погибли сотни тысяч человек.
#сша
#страны
#ущерб
#дипломат
#рф
#антонов
Лукашенко сообщил о ликвидации напряженности на границе с Украиной
13 июля 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Об этом сообщает агентство БелТА, ссылаясь на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что киевский режим отвел дополнительные силы, которые выдвинул до этого к границе с Белоруссией.
Политик уточнил, что у его страны в настоящее время «осложнений никаких нет с украинцами» и он выразил надежду, «что и не будет».

Белорусский лидер дал поручение отвести силы, выведенные на границу с Украиной, в места постоянного дислоцирования.

Ранее политолог Евгений Михайлов объяснял, для чего власти Белоруссии начали проверку готовности своих войск. Подробности в материале «Радио 1».

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Стало известно, что привело в ярость руководство Евросоюза и НАТО
GT: визит венгерского премьера Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость у ЕС и НАТО
13 июля 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Европейский союз и НАТО пришли в ярость от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. Об этом сообщает Global Times. Организации начали поспешно объяснять, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Владимиром Путиным, уточняется в материале.
По данным издания, такая реакция показала неприятие западными лидерами переговоров без их посредничества, ведь они рассчитывают укрепить свои позиции на Украине, получить доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать украинцев как инструмент для ослабления России.

«НАТО воинственно настроена по отношению к чужакам, автократична со своими членами и, похоже, не имеет иной цели, кроме экспансии и окружения России и Китая», — резюмируется в публикации», – подводят итог в статье.
Ранее Орбан заявлял, что Украине не следует вступать в НАТО. Как отметил Bloomberg, при этих словах рядом был глава киевского режима Владимир Зеленский.

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#страны
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#владимир зеленский
#захарова
#венгрия
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Захарова назвала главного бенефициара теракта на «Северных потоках»
Захарова: главный бенефициар теракта на СП — администрация Байдена
13 июля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Главным бенефициаром теракта на нитках газопровода «Северный поток» является администрация президента США Джо Байдена. Об этом РИА Новости заявила дипломат Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала решение Швеции закрыть дело о диверсиях.
«По сути, речь идёт о международном сговоре с целью сокрытия теракта, это правовая апатия, причина которой в том, что главный бенефициар теракта — администрация Байдена», — сказала Захарова.

Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон сообщал изданию Time о прекращении расследования взрывов на «Северном потоке» в связи с тем, что следствие не смогло установить виновников произошедшего. Уточнялось, что Кристерссон не привел журналистам никакой конкретики касательно результатов следственной работы.

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#швеция
#северный поток
#новости
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Президент Турции Эрдоган высказался о сроках окончания конфликта на Украине
Эрдоган не видит предпосылок для скорому окончанию украинского конфликта
13 июля 2024, 19:06

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также пообещал продолжить прилагать все возможные усилия для того, чтобы способствовать дипломатическому урегулированию противостояния.
Выступая с речью в Университете национальной обороны, турецкий лидер с сожалением констатировал, что пока не наблюдает желания противоборствующих сторон завершить конфликт в ближайшее время. Тем не менее, он заверил, что Турция продолжит прилагать все усилия для того, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только «торговцам войной» и, по его словам, «вредит обоим нашим соседям».

На саммите НАТО в Вашингтоне Турция подняла вопрос о необходимости подготовки основы для мирных переговоров по Украине. Турция готова продолжить стамбульский процесс, заявил Эрдоган, намекая на переговоры 2022 года, сорванные Западом.

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«Пул Первого»: Лукашенко прибыл в белорусский район на границе с Украиной
13 июля 2024, 18:55

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на границу с Украиной, в один из южных районов республики. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Визит связан с обеспечением военной безопасности страны на южном операционном направлении, уточняется в сообщении.
«Первый (Лукашенко - ред.) работает. Место дислокации - южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», - указано в публикации.
Издание пояснило, что Лукашенко работает на украинской границе без участия СМИ.

Ранее замначальника генштаба ВС Белоруссси Владимир Куприянюк заявлял, что Минск решил усилить южную границу из-за повышенной военной активности Украины рядом с белорусским пограничьем.

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Орбан оценил членство Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне
Bloomberg: Орбан на саммите в США заявил, что Украине не стоит вступать в НАТО
13 июля 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Украине не следует вступать в НАТО. Об этом на саммите альянса в Вашингтоне заявил венгерский премьер Виктор Орбан, сообщает агентство Bloomberg.
Как отметил источник, при этих словах рядом был глава киевского режима Владимир Зеленский. При этом некоторые политики Европы ответили, что Венгрия сама яркий пример того, зачем стране нужно принять членство.

До этого Орбана поддерживал и руководитель венгерского МИДа Петер Сийярто, который считает, что приход Украины в НАТО сегодня нереален.

В рамках натовского саммита в США больше 20 государств подписали документ по ускорению и координированию коллективных усилий по военной поддержке киевского режима.

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#мир
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#венгрия
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#нато
#владимир зеленский
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МИД КНР обвинил Джо Байдена в грубом вмешательстве во внутренние дела страны
13 июля 2024, 18:30

Фото: istockphoto/ffikretow

Подписанный президентом США Джозефом Байденом законопроект «О содействии разрешению тибетско-китайского спора» является ни чем иным, как грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства.
Китайская сторона заявляет по этому поводу решительный протест, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР. Помимо этого, как указано в документе, так называемый законопроект «О содействии разрешению тибетско-китайского спора» нарушает обязательства американских властей, идёт вразрез с основными нормами и правилами международных отношений, наносит ущерб интересам Китая и подаёт совершенно ошибочный сигнал силам, выступающим за «независимость Тибета».

В заявлении также подчёркивается, что Тибет с древнейших времён является неотъемлемой частью Китая, а дела Тибета являются исключительно внутренними делами КНР и не терпят никакого постороннего вмешательства. Любые попытки сдержать и подавить Китай, используя «тибетский вопрос», никогда не увенчаются успехом, подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

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#китай
#законопроект
#ущерб
#сша
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Швеция закрыла дело о взрывах на «Северных потоках»
Премьер Кристерссон: Швеция не нашла виновных по делу «Северных потоков»
13 июля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/guteksk7

Швеция не смогла найти виновных в диверсии на нитках газопровода «Северный поток», поэтому следствие прекратило дело. Об этом изданию Time заявил шведский премьер Ульф Кристерссон. По его словам, все случилось в экономической зоне страны, и расследование было официальным.
«Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи. — Прим. ред.) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сказал Кристерссон.

Вместе с тем политик не рассказал ни о каких конкретных результатах. Прокуратура Швеции заявила о завершении следствия в феврале, объяснив, что дело не в королевской юрисдикции. Там отметили, что его передали Германии.

Секретарь Совбеза РФ Юрий Коков замечал, что решение Стокгольма было ожидаемым, поскольку цель изначально была скрыть реальные обстоятельства и заказчиков теракта.

Взрывы на нитях «Северного потока» произошли в конце сентября 2022 года.

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#мир
#швеция
#северный поток
#расследование
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Пушков: На саммите НАТО Байден подтвердил худшие опасения на свой счёт
13 июля 2024, 18:01

Фото: сайт Кремля

По словам участников саммита НАТО в Вашингтоне, постоянные чудовищные оговорки Джозефа Байдена испортили всё мероприятие. Американский президент подтвердил самые худшие опасения на свой счёт.
Об этом в своём телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, последствия постоянных речевых ляпов главы Белого дома могут оказаться достаточно серьёзными. Дело может дойти до политического мятежа в стане демократов, считает сенатор. Дело в том, что у Байдена чем дальше, тем больше проявляются признаки сенильности — активного старения и ментальных сбоев, заявил Пушков.

В ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне американский лидер, обращаясь к Зеленскому, назвал его «президент Путин». На состоявшейся позже пресс-конференции он назвал вице-президента США КАМАЛУ Харрис «вице-президентом Трампом».

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Стало известно о реакции участников саммита НАТО на оговорку Байдена о Путине

«Рука Кремля»: почему Байден назвал Путина президентом Украины и как опозорил Америку
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