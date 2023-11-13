Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военными

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт, об этом он сообщил в интервью для El Mundo.
«Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает. Его политика не эффективна. Основная причина - неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка», - прокомментировал ситуацию Арестович*, отметив, что между Зеленским и военными явно разгорелся конфликт.
Политик согласился с мнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранее главком дал скандальное интервью британскому журналу The Economist. В нём Залужный заявил, что украинское контрнаступление находится в тупике, и он не видит перспектив для того, чтобы исправить это положение.
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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Евгения Парфентьева