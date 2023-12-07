Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за преследования Кара-Мурзы*

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Австралия расширила антироссийский санкционный список на 13 позиций, включив в него несколько руководителей Следственного комитета России, ФСБ, Генеральной прокуратуры и судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо австралийского министерства внутренних дел.
В чёрном списке Канберры, в частности, оказались первый зампред Следственного Комитета РФ Эдуард Кабурнеев, заместители главы СКР Елена Леоненко и Сергей Горяйнов, замминистра юстиции Олег Свириденко, сотрудники ФСБ Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев.
Также под рестрикции попали прокурор Борис Локтионов, следователь СКР по особо важным делам Андрей Задачин, судьи Виталий Белицкий, Елена Ланская и Екатерина Дорохина.
Австралийские власти считают их причастными к отравлениям иноагента Владимира Кара-Мурзы* в 2015 и 2017 годах, а также его уголовному преследованию.
31 июля Великобритания ввела новые санкции против шести участников судебного разбирательства по делу Владимира Кара-Мурзы*. В список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, являющийся к тому же подданным Великобритании и имеющий вид на жительство в США, был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.
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*признан в России физическим лицом — иностранным агентом
Также под рестрикции попали прокурор Борис Локтионов, следователь СКР по особо важным делам Андрей Задачин, судьи Виталий Белицкий, Елена Ланская и Екатерина Дорохина.
31 июля Великобритания ввела новые санкции против шести участников судебного разбирательства по делу Владимира Кара-Мурзы*. В список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, являющийся к тому же подданным Великобритании и имеющий вид на жительство в США, был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.
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*признан в России физическим лицом — иностранным агентом
Артем Путинцев