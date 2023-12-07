Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за преследования Кара-Мурзы*

Австралия расширила антироссийский санкционный список на 13 позиций, включив в него несколько руководителей Следственного комитета России, ФСБ, Генеральной прокуратуры и судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо австралийского министерства внутренних дел.