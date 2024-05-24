Байден не посетит конференцию по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию. Об этом информирует Bloomberg.
По информации издания, американский лидер будет присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с западными звездами. Уточняется, что с каждым днем Байден более активно переходит в режим предвыборной кампании.
Нынешний президент США хочет превзойти лидерство бывшего президента Америки Дональда Трампа по опросам в ключевых колеблющихся штатах перед выборами, которые пройдут в ноябре.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.
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Нынешний президент США хочет превзойти лидерство бывшего президента Америки Дональда Трампа по опросам в ключевых колеблющихся штатах перед выборами, которые пройдут в ноябре.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.
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Екатерина Коршунова