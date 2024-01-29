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Байден столкнулся с требованиями жесткого ответа на удар по американским военным

Bloomberg: Байден столкнулся с требованиями ответа после удара по базе США
29 января 2024, 09:22
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

Президент Соединенных Штатов Джо Байден столкнулся с требованиями жесткого ответа после атаки американское военной базы в Иордании. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника.

Авторы материала пишут, что из-за действий администрации президента страны по предотвращению эскалации конфликта чиновники и конгрессмены выражают недовольство. По данным собеседника агентства, атака военной базы США, очевидно, спровоцирует более жесткую реакцию, чем предпринятые до этого меры после начала конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Член комитета Сената Штатов по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что реакции администрации президента только вызвала новые удары.


«Пришло время действовать быстро и решительно, чтобы это увидел весь мир», — заявил Уикер.
Ранне в США сообщили, каким образом Вашингтон ответит на гибель своих военных в Иордании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стало известно о темах будущих переговоров Путина и Эрдогана
РИА Новости: Путин и Эрдоган на переговорах обсудят Украину и зерновую сделку
29 января 2024, 10:00

Фото: istock / george tsartsianidis

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента [Эрдогана - прим.ред.] в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — заявил собеседник агентства.
Он также напомнил, что сейчас черноморская зерновая инициатива приостановлена и не выполняет свои функции. Глава Турции намерен обсудить с Путиным возможности возобновить соглашение. Помимо этого, руководители государств также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.

Ранее стало известно, что среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Греции возмутились опустошающими склады армии украинскими фурами
Греческий Депутат Велопулос: украинские фуры опустошают склады греческой армии
29 января 2024, 08:24

Фото: istock / maksicfoto

Лидер оппозиционной фракции «Эллиники Лиси» в парламенте Греции Кириакос Велопулос высказался о намерениях властей отправить Киеву снаряды, указав, что грузовики уже выдвинулись с армейских баз в деревне Кехрие.

«Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! Грузовики с украинскими номерами «опустошают» склады боеприпасов в Кехрие?» — выразил возмущение политик.
Как утверждает депутат, чтобы вывезти припасы, за день приезжают более 17 большегрузных фур.

«Если все это правда, то это измена!» – заявил Велопулос.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от греческого премьера Кириакоса Мицотакиса очередных поставок вооружения для Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#депутат
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#греция
#украина
#боеприпасы
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В Венгрии резко ответили на угрозы Евросоюза из-за Украины
Министр по делам ЕС Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины
29 января 2024, 07:46

Фото: istock / rarrarorro

Венгрия не будет поддаваться на шантаж Евросоюза, которые желает склонить Будапешт к одобрению оказания дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом написал Янош Бока, министр по делам Евросоюза в Facebook*.

«Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе <…> утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения премьер-министра», – сообщил политик.
Бока подчеркнул, что такие сведенья снова подтверждают то, что Европейский союз использует доступ к своим фондам в политических целях, и между доступа к ним и помощью Киеву нет ничего общего. По словам министра, Будапешт продолжит принимать участие в переговорах, но на шантаж реагировать не будет.

Ранее британская газета FT сообщала, что из-за отказа Венгрии помогать Киеву ЕС может подорвать её экономику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Раде заметили предпосылки готовности Украины к переговорам с Россией
Депутат Рады Дубинский заметил предпосылки готовности Киева к диалогу с Россией
29 января 2024, 07:29

Фото: istock / 3dmitry

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который подозревается в государственной измене и находится в киевском СИЗО, заявил, что количество условий, необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, увеличивается. Его слова опубликованы в его Телеграм-канале с помощью адвокатов.

По мнению политик, устойчивая позиция президента Украины Владимира Зеленского по диалогу с Москвой можно объяснить завершением срока его полномочий. По этой причине безапелляционные заявления остаются только «политическим лозунгом».

Он отметил, что история главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии про 17 депутатов, которые намерены сложить мандат является историей про страх, а не про невостребованность.

«Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — подчеркнул он.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввел запрет на них.

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#сизо
#депутат
#украина
#переговоры
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В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США
Депутат Журавлёв предложил разместить российское ядерное оружие рядом с США
29 января 2024, 06:47

Фото: Telegram-канал Алексея Журавлёва

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в своём Telegram-канале призвал разместить российское ядерное оружие вблизи США — например, на Кубе или в Никарагуа.
«У Великобритании, которая входит в НАТО, есть и собственный ядерный потенциал, а американские атомные авиабомбы есть на военных базах в семи европейских государствах <...> Что касается наших ракет поближе к Соединённым Штатам, то я, к примеру, давно уже выступаю за то, чтобы пусковыми установками снабдить дружественные нам Кубу, Венесуэлу и Никарагуа», — написал член партии ЛДПР.

По его словам, дополнительное размещение российских ракет все равно никак не изменит сложившегося военно-политического расклада.

Заявление Журавлёва стало ответом на сообщение британского издания The Telegraph о том, что США разместят ядерное оружие в Великобритании, чтобы противостоять угрозе со стороны России. Боеголовки будут размещены на базе RAF Lakenheath в графстве Суффолк впервые за последние 15 лет, поскольку Москва предупреждает об «эскалации».

Пентагон уже сообщил о подготовке жилых корпусов для американских военных, оборудовании взлётно-посадочных полос для двух эскадрилий F-35, способных нести B61-12, и соответствующей инфраструктуры. Строительство на территории английского военного аэродрома, по данным газеты, начнётся в июне нынешнего года. В американском военном ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию британского СМИ.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что враги России «рискуют нарваться» на ответные действия со стороны России, согласно пункту «г» статьи 19 ядерной доктрины. Таким образом, РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства. По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства

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#россия
#сша
#ядерное оружие
#госдума
#депутаты
#великобритания
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В США рассказали, чем Вашингтон ответит на гибель своих солдат в Иордании
Экс-подполковник Расмуссен: США ответят массированным ударом на атаку в Иордании
29 января 2024, 06:27

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Американское командование вполне может ответить массированным ударом на гибель военнослужащих после атаки БПЛА на свою военную базу в Иордании. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в эксклюзивном разговоре с «Известиями».
По его словам, это будет удар возмездия с предварительным уведомлением, которое, вполне возможно, будет сделано по тайным каналам.

«Эскалация – это последнее, что нужно Байдену политически, потому что до сих пор все, что он делал с военной стороны — было полным провалом, начиная с Украины и Газы, до флота в Красном море», — считает экс-подполковник

Расмуссен подчеркнул, что для всех будет лучше, если Вашингтон и Амман смогут решить этот вопрос дипломатическим путём, подобно тому, как Иран и Пакистан договорились о ситуации с перекрестным огнем.

Напомним, что в результате атаки беспилотников по американскому аванпосту «Башня 22» в Иордании, по информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), было убито три и ранено 34 американских солдата. Это первый случай после начала войны в Газе, когда под ударом оказалась инфраструктура Соединенных Штатов.

При этом Ранее официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин ранее опровергал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что армия США была атакована именно на территории королевства. По его словам, нападению подверглась военная база Соединённых Штатов в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

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#сша
#солдаты
#погибшие
#бпла
#армия
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Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»
29 января 2024, 05:27

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО собирается уже до июля 2024 года согласовать создание системы «военного Шенгена», которая позволит военным подразделениям свободно перемещаться в пределах границ стран-участников альянса. Об этом сообщает британская газета Times.
«Лидеры альянса сейчас ведут переговоры по созданию серии "военных коридоров" в Европе, и результаты могут объявлены до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле», — сообщило издание.

Сейчас силы НАТО сталкиваются с множеством внутренних правил участников альянса, включая уведомления и ограничения военных конвоев. Чрезмерная бюрократизация процесса препятствует передвижению войск НАТО по Европе и может привести к промедлениям в случае военного конфликта с Россией.

Как подчеркнул глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк, для нейтрализации этих угроз Североатлантический альянс как раз и должен создать «военный Шенген», который позволит войскам НАТО свободно перемещаться внутри территории блока. Зольфранк призвал страны НАТО «быть на шаг впереди и подготовить театр боевых действий заранее».

Ранее НАТО утвердило новую стратегическую концепцию до 2030 года, в которой Россия названа самой "значительной и непосредственной угрозой". В документе альянс пересмотрел собственную стратегию обороны — теперь он намерен защищать свои территории с самого начала конфликта.

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#нато
#военные
#великобритания
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Reuters: Япония заявляет, что приостанавливает финансирование БАПОР
29 января 2024, 04:51

Фото: iStock/Maksym_Kapliuk

Правительство Японии сообщило о решении страны приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает агентство Reuters. Причиной, как и в случае с другими странами Запада, стали сообщения о причастности сотрудников агентства к нападению радикалов палестинского движения ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года.
Япония, которая, согласно данным БАПОР за 2022 год, является шестым по величине донором Агентства, «крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористическому нападению на Израиль», и «настоятельно призывает БАПОР провести расследование быстрым и полным образом», говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению ХАМАС, уже уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили в том числе Финляндия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия, Канада, Германия.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал страны не допустить прерывания работы агентства. Он указал, что 2 млн гражданских лиц в секторе Газа зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР.

Ранее появилась информация, что 12 сотрудников БАПОР могут быть косвенно причастны к нападению боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября. На период рассмотрения этих предположений и выработки ООН мер реагирования финансирование БАПОР со стороны нескольких стран будет приостановлено.

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#оон
#финансирование
#хамас
#израиль
#япония
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В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя
В Минобороны Словакии считают, что конфликт на Украине не имеет военного решения
29 января 2024, 04:10

Фото: iStock/Дмитрий_Ларичев

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения. В интервью каналу RTVS он заявил, что уже настало время для мирных переговоров.
«Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Они никуда не денутся. Мирные усилия – это то, в чем Украина нуждается больше всего», — заявил глава словацкого военного ведомства.

По словам Калиняка, ситуация на линии боевого соприкосновения России и Украины сейчас заморожена, и необходимо начать обсуждение мирных переговоров, в которых обязательно должны будут участвовать лидеры США и Евросоюза.

Бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее заявил, что окно возможностей для переговоров по Украине откроется после президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Россия была, есть и будет открыта для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщения агентства Блумберг о сигналах Москвы об открытости для дипломатического решения, которые она посылает Вашингтону. Однако он отметил, что в противном случае Россия продолжит спецоперацию до полного достижения поставленных целей.

В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что в случае, если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, Украина хотела бы обсудить российский ядерный арсенал, а также разграничить демилитаризованные зоны, расположенные на территории России.


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#словакия
#украина
#переговоры
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