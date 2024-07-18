Байден забыл имя главы Пентагона и назвал его просто «чернокожим мужчиной»

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден запнулся на имени главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто «чернокожим мужчиной». Об этом информирует издание Newsweek.
Ролик, на котором нынешний американский лидер «запинается» на имени главы минобороны, после чего называет его чернокожим мужчиной, набрало множество просмотров в социальных сетях.
Напомним, ранее в США прошли дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Выступление Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Оговорки американского президента в настоящее время вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей.
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«Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. Я имею в виду с критикой из-за того, кого я назначил на посты», — заявил действующий глава США.
Напомним, ранее в США прошли дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Выступление Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Оговорки американского президента в настоящее время вызывают пристальное внимание прессы в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей.
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Екатерина Коршунова