Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

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Президент Литвы Гитанас Науседа лишил известную балерину Илзе Лиепу гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение было принято после того, как народная артистка России выразила поддержку государству, «представляющему угрозу безопасности Литвы и ее союзников», подчеркнул пресс-атташе литовского президента Ридас Ясуленис.
Ранее с таким предложением выступила комиссия по делам гражданства Литвы и МВД республики.
Балерина Большого театра Илзе Лиепа подверглась критике в Литве из-за высказываний в поддержку России. Она подчеркнула, что не сможет изменить свою позицию.
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Анастасия Чинкова