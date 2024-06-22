Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Заочно обвиняемый в РФ экс-боец СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка), которого не выдали канадские власти, имеет отношение к убийствам как минимум 500 советских граждан. То же касается и его соучастников. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«Хунка и другие представители «Галичины» в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки», – прокомментировал Бастрыкин.
Руководитель ведомства добавил, что нацисты сжигали и расстреливали граждан в жилых домах. До этого украинскими СМИ сообщалось, что Гунько на свое 99-летие награжден почетным знаком Тернопольского областного совета украинской республики.
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Никита Кротов