Бывший глава британской разведки заявил о текущей войне с Россией

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Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что Великобритания ведет серую войну с РФ, передает Politico.
По словам Дирлава, в Британии ярко демонстрируется разрыв между словами и действиями. Бывший глава разведки подверг критике уровень британских расходов на оборону. Дирлав утверждает, что он не является достаточным для отражения угроз, которые исходят от РФ и КНР.
Экс-разведчик подчеркнул, что он регулярно пытается напоминать людям о происходящей серой войне между государствами.
Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен сообщил, что правительству Великобритании стоит перестать говорить о военном противостоянии с Россией, так как Москва не является врагом Лондона. Он также отметил необходимость прекращения всяческих разговоров о войне.
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Экс-разведчик подчеркнул, что он регулярно пытается напоминать людям о происходящей серой войне между государствами.
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Екатерина Коршунова