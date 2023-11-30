Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет

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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, сообщило агентство Reuters. По его информации, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
Генри Альфреда Киссинджера называли «патриархом американской внешней политики» за его роль в 1969—1977 годах. Именно по его инициативе было заключено Парижское мирное соглашение, закончившее для США кровопролитную Вьетнамскую войну. В 1973 году за это дипломат получил Нобелевскую премию мира.
После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Киссинджер критически отнесся к намерениям нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа вновь участвовать в президентских выборах в 2024 году.
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После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Для этого нужны определенные силы, физические. В зрелости есть некоторые преимущества. Истощение и ограниченная трудоспособность таят в себе опасность», — заявил тогда экс-госсекретарь в интервью телеканалу CBS News.Читайте также:
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