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Бывший губернатор Севастополя Овсянников арестован в Лондоне

31 января 2024, 23:24
Фото: istockphoto/nevenmn

Фото: istockphoto/nevenmn

Экс-глава Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в столице Великобритании. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) насчитали в отношении бывшего главы Севастополя как минимум семь эпизодов обхода британских санкций и два случая преступного обналичивания доходов, также полученных незаконным путём, сообщает издание The Times. Известно, что Овсянников, используя противоправные методы, открыл счёт в английском банке и переводил через него деньги. Кроме того, у него было обнаружено более 77 тысяч фунтов стерлингов «преступной наличности».

В ноябре 2020 года экс-губернатор, уже будучи заместителем министра промышленности и торговли РФ, устроил дебош в ижевском аэропорту. Позже он был оштрафован, снят с должности замминистра и исключён из партии «Единая Россия». Видимо за эти заслуги Евросоюз в 2023 году исключил Овсянникова из санкционного списка. Однако санкции, введенные против него Великобританией ещё в 2017 году, когда он стал главой Севастополя, продолжают действовать. Нарушитель законов сразу нескольких стран предстанет перед британским судом 20 февраля.

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#великобритания
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Дочь Кадырова Хаджият назначена первым замом главы администрации лидера Чечни
01 февраля 2024, 00:06

Фото: сайт Кремля

В Грозном состоялась встреча лидера Чечни Рамзана Кадырова с руководителем администрации главы Чеченской Республики и её правительства Галасом Таймасхановым и начальником Департамента дошкольного образования мэрии города Хаджият Кадыровой.
По её итогам дочь руководителя российского региона была назначена первым заместителем главы администрации по взаимодействию с социальным блоком. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. В своём обращении парламентарий назвал Хаджият Рамзановну достойной внучкой великого деда — первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а также отметил её трудолюбие, целеустремлённость и ответственность при выполнении поставленных задач.

Сообщается, что кандидатуру Хаджият Кадыровой на пост первого заместителя главы администрации её отца и правительства республики предложил сам премьер-министр Галас Таймасханов.

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#чечня
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#премьер-министр
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В Венгрии заявили о необходимости поменять руководство ЕС
ТАСС: Венгерский премьер Орбан призвал к смене руководства Европейского Союза
01 февраля 2024, 00:00

Фото: iStock/rarrarorro

Европейский союз нуждается в тотальной смене руководства, так как защищает Украины, а не фермеров Старого Света, которые страдают от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приехавший в Брюссель для участия в саммите Евросоюза.
«Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот <...> нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам. Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа», — отметил Орбан (цитата по ТАСС).

Об этом же заявил и глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надя. По его словам, демонстрации европейских фермеров привлекают внимание к недостаточной защите со стороны Евросоюза в противостоянии с Украиной.

Ранее британская газета Financial Times написала, что Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. По данным издания, Брюссель собирается обвалить курс венгерской валюты — форинта — и снизить инвестиционную привлекательность страны, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики Венгрии.

Напомним, что фермеры в Польше, Франции, Бельгии, Германии и других странах ЕС в последние несколько недель протестуют против импорта в страну украинских и любых других стран, не входящих в Европейский союз. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.

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#венгрия
#виктор орбан
#евросоюз
#фермер
#протесты
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Кирби: США не могут продолжать помогать Украине без одобрения Конгресса
31 января 2024, 22:44

Фото: iStock/rarrarorro

Соединённые Штаты не могут помогать Украине без одобрения конгрессом запроса президента Джо Байдена, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.
«Нет», — ответил Кирби на вопрос корреспондента о том, есть ли у Вашингтона альтернативный способ, с помощью которого можно было бы продолжить поддерживать Вооружённые силы Украины в обход одобрения конгрессом запроса американского лидера Джозефа Байдена.

Тем временем, ситуацию на Украине накаляется. На фоне потрясших интернет слухов об увольнении главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, в The Washington Post выяснили, что между ним и президентом Владимиром Зеленским произошёл конфликт на из-за разногласий о необходимости мобилизовать 500 тысяч человек.

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#сша
#украина
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#конгресс сша
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«Не пошли на поводу»: В МИД РФ прокомментировали решение суда ООН по иску Киева к Москве
МИД РФ: Международный суд ООН не признал Россию государством-агрессором
31 января 2024, 21:36

Фото: iStock/iDymax

Международный суд ООН отказался признавать Россию страной-агрессором и оставил Украину без компенсаций, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского МИД.
«Доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были в Гааге услышаны: из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований Суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации», — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

В МИД также подчеркнули, что суд ООН не стал идти на поводу у киевского режима и признавать Россию страной-агрессором.

Напомним, Украина подала иск к России ещё в 2017 году, потребовав признать действия Москвы в Крыму и Донбассе противоречащими международным конвенциям.

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#мид рф
#оон
#россия
#украина
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ЦИК завершила приём документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ
31 января 2024, 21:34

Фото: istockphoto/bizoo_n

Сегодня, 31 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закончила принимать заявления, подписи и другие документы, необходимые для регистрации кандидатов на кресло президента РФ. Центризбирком завершил свою работу в этом направлении в 18:00 по московскому времени.
На данный момент ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов, которые будут баллотироваться на пост президента России: одного самовыдвиженца и троих представителей парламентских партий, напоминает пресс-служба контролирующего органа. Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков представляет партию «Новые люди», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий является лидером партии ЛДПР после смерти её основателя Владимира Жириновского, а Николай Харитонов баллотируется на должность главного чиновника российского государства от партии КПРФ.

Напомним, Владимир Путин вступил в президентскую гонку в качестве самовыдвиженца. В Центризбиркоме также уточнили, что на этапе проверки сейчас находятся подписи и документы у представителя партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и идущего на президентские выборы от «Коммунистов России» Сергея Малинковича и Рады Русских, которая объявила об участии в выборах как самовыдвиженца.

Ещё один самовыдвиженец Анатолий Баташев привёз в ЦИК пять коробок подписей, сам признал, что их количество недостаточно, но оставил конечное решение за комиссией. Ранее свою кандидатуру снял глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, заявивший о своей безоговорочной поддержке Владимира Путина. Отказалась от участия в выборах также выдвинутая непарламентской Демократической партии России» Ирина Свиридова. По некоторым данным, она не сумела собрать необходимые 100 тысяч подписей поддерживающих её граждан. Буквально накануне, 30 января, написал заявление об отказе от участия в выборах Андрей Богданов, представляющий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС).

Окончательное решение о регистрации кандидатов для участия в выборах президента РФ либо об отказе в этом Центральная избирательная комиссия по закону должна принять не позднее 10 февраля 2024 года. Выборы впервые пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

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#президент
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США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина
31 января 2024, 21:04

Фото: iStock/rarrarorro

США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что рассматривается широкий набор опций, который обсуждается с партнёрами в Палестине и правительстве США.

Ранее издание Axios писало, что американский госсекретарь Энтони Блинкен поручил подчинённым оценить все возможные варианты для признания Палестины независимым государством со стороны США и международного сообщества.

Кроме того, агентство Reuters сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на месячное перемирие и обмен военнопленными.

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#сша
#палестина
#госдеп
#план
#политика
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Захарова: Попытки Запада изъять российские активы — торговая война
31 января 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/iDymax

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран конфисковать российские активы рассматриваются РФ не просто как воровство, но и как торговая война.
«Наша позиция в отношении изъятия российских активов, которые незаконно заблокированы в ряде западных юрисдикций, неизменна. Мы рассматриваем это не только как банальное воровство, но и как торговую войну, эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны. Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств — грубое нарушение международного права», — приводит NEWS.ru слова Захаровой.

Представитель МИД РФ добавила, что Евросоюз от реальных действий останавливает лишь то, что европейским политикам понятно, что Россия примет ответные меры.

Ранее Мария Захарова заявляла, что украинские власти находятся в агонии, о чём говорит ситуация с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного.

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#россия
#мария захарова
#мид рф
#ес
#евросоюз
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Политолог Светов: Зеленский пытался отстранить Залужного из-за конкуренции
31 января 2024, 20:06

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский был намерен отстранить главкома ВСУ Валерия Залужного от должности, поскольку видел в нём конкурента на пост главы государства.
«В США Залужного видели прекрасной заменой Зеленскому на посту главы государства. В Вашингтоне считают, что нынешний украинский лидер не справляется с задачами, которые были перед ним поставлены. А это, прежде всего, контрнаступление, которое Зеленский с треском провалил», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Однако, считает Светов, и Залужный допустил ряд ошибок, включая его заявления западной прессе о тупике, в котором оказалась украинская армия.

Заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков также комментировал противостояние Зеленского и Залужного.

«Зеленский отражал политическую составляющую войны, которая вошла в конфликт с военно-стратегической целесообразностью, которую отражал Залужный. И когда наступление провалилось, — а Зеленский рассчитывал на военно-политический успех, — то в этих условиях противостояние Зеленского и Залужного было предопределено. Зеленский терял авторитет, а Залужный свой авторитет наращивал», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Сивков.

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#армия
#зеленский
#украина
#политика
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Столтенберг назвал четыре страны, которые смогут ослабить США
Столтенберг: Россия, Китай, Иран и КНДР объединятся, чтобы ослабить США
31 января 2024, 19:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия, Китай, Иран и КНДР могут объединиться, чтобы ослабить Соединённые Штаты Америки, с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в США.
«Сегодня наши ценности злонамеренно атакуют внешние силы, которые пытаются их подорвать. Они угрожают нашему свободному миру, открыто оспаривают американское влияние. Они пытаются изменить глобальные правила, которые обеспечивают нашу общую безопасность. Мы живем в опасные времена», — прокомментировал ситуацию Столтенберг.

При этом, по словам генсека Россия, Китай, Иран и КНДР сейчас объединяются, чтобы оспорить былое влияние Соединённых Штатов и установить новый миропорядок. По его мнению, эти страны также намерены обрушить финансовую системы, основанную на господстве доллара.

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