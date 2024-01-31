Бывший губернатор Севастополя Овсянников арестован в Лондоне

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Экс-глава Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в столице Великобритании. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.
В ноябре 2020 года экс-губернатор, уже будучи заместителем министра промышленности и торговли РФ, устроил дебош в ижевском аэропорту. Позже он был оштрафован, снят с должности замминистра и исключён из партии «Единая Россия». Видимо за эти заслуги Евросоюз в 2023 году исключил Овсянникова из санкционного списка. Однако санкции, введенные против него Великобританией ещё в 2017 году, когда он стал главой Севастополя, продолжают действовать. Нарушитель законов сразу нескольких стран предстанет перед британским судом 20 февраля.
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