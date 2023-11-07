Бывший советник Пентагона раскритиковал фото Блинкена в Ираке

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал позором фото государственного секретаря США Энтони Блинкена в бронежилете, сделанное во время его поездки в Ирак, на своей странице в социальной сети X.
«Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться подобной угрозе в любой точке мира», - прокомментировал ситуацию Блинкен.
На прошлой неделе Энтони Блинкен совершил турне по Ближнему Востоку. Он посетил Израиль, Иорданию и Ирак.
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Евгения Парфентьева