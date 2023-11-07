Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

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Бойцы из первого подразделения батальона имени Богдана Хмельницкого приняли присягу перед Россией, передает РИА Новости.
Бойцы произнесли торжественную присягу, в которой они клялись верность Российской Федерации и обязались строго соблюдать Конституцию России, следовать воинским уставам, выполнять приказы командиров и начальников. Они также обещали достойно выполнять свой воинский долг и мужественно защищать свободу, независимость, и конституционный строй России, а также защищать народ и Отечество.
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