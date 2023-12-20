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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», если Украина потерпит поражение, а конфликт в секторе Газа сохранится. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
Глава внешнеполитической службы ЕС призвал государства Европы «засучить рукава» для избежания подобных исходов.
Ранее Боррель заявлял, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Он также высказывался о конфликте на Ближнем Востоке, считая, что данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта.
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Ранее Боррель заявлял, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Он также высказывался о конфликте на Ближнем Востоке, считая, что данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».
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Екатерина Коршунова