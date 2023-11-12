Брата Нурмагомедова лишат титула чемпиона Bellator за допинг

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Дисквалификация была наложена на российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил, сообщил портал BJPENN.
Результаты допинг-теста Нурмагомедова оказались положительными на неопределенное вещество. В связи с этим титульный поединок с американцем Брентом Примусом был признан несостоявшимся.
Предполагается, что Усман Нурмагомедов лишится звания чемпиона Bellator в легком весе. Кроме того, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова будет отстранен от участия в соревнованиях на полгода.
На данный момент 25-летний Нурмагомедов имеет в своем профессиональном портфолио 17 побед и ни одного поражения. В то время как у 38-летнего Примуса на счету 12 побед и три поражения.
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Предполагается, что Усман Нурмагомедов лишится звания чемпиона Bellator в легком весе. Кроме того, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова будет отстранен от участия в соревнованиях на полгода.
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Артем Кузьмин