Бразилия направила свои войска к границе с Венесуэлой

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Власти Бразилии направили дополнительные воинские подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной. Причиной таких действий стала возрастающая напряженность между двумя государствами из-за территориальных разногласий.
Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.
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Александр Бойцов