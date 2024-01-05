Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ

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Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Об этом пишет Telegraph.
По информации издания, у ВМС Британии наблюдаются самые худшие среди трех подразделений показатели по набору служащих. Поясняется, что будут списаны корабли HMS Argyll и HMS Westminster, который ранее отремонтировали.
Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.
Ранее сообщалось, что предназначенная для противостоянии РФ в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.
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Екатерина Коршунова