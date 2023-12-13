Британский премьер Сунак не смог войти в собственную резиденцию - видео

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не смог войти в свою собственную резиденцию, расположенную по адресу Даунинг-стрит, 10. За конфузом коллеги наблюдал премьер Нидерландов Марк Рютте.
Во время официального визита премьер-министра Нидерландов в Лондон Сунак по традиции встретил его у порога резиденции. После рукопожатия политики попытались войти внутрь, но не смогли, сообщает телеграм-канал «Bild на русском». Дверь оказалась заперта. Британский премьер попытался открыть ее, но не сумел этого сделать. Сунак и Рютте уже стали пробовать найти другой вход, когда дверь открылась изнутри и министров впустили в резиденцию.
Оказывается, из соображений безопасности дверь на Даунинг-стрит возможно открыть только изнутри. Риши Сунак, вероятно, просто забыл об этом, а охранник внутри не успел вовремя открыть дверь, поэтому и произошла заминка.
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Оказывается, из соображений безопасности дверь на Даунинг-стрит возможно открыть только изнутри. Риши Сунак, вероятно, просто забыл об этом, а охранник внутри не успел вовремя открыть дверь, поэтому и произошла заминка.
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Александр Бойцов