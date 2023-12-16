CБУ объявила в розыск патриарха Кирилла

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. на сайте украинского Министерства внутренних дел.
СБУ считает, что патриарх Кирилл «регулярно распространяет нарративы Кремля», в марте 2022 года благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова «на войну против Украины», а в конце февраля 2023-го — «оправдывал оккупацию востока Украины».
Кроме того, патриарх Кирилл обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины». По данным СБУ, с начала СВО заведено 70 уголовных производств в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Под следствием 16 митрополитов.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда счел шаг украинских спецслужб предсказуемым. «Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности этой репрессивной машины, от рук которой пострадали многие невинные чада церкви на Украине», — написал он в своём Telegram-канале.
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Артем Путинцев