ChadOne: Группа военных направилась к президентскому дворцу в столице Чада

Фото: iStock/Jon_Brown
Группа военных намерена взять штурмом президентский дворец в столице Чада Нджамене, об этом сообщает ChadOne.
Напомним, утром 28 февраля стало известно об обстреле здания Национального управления безопасности Чада. В атаке обвинили силы оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF), которой управляет Яя Дилло (двоюродный брат нынешнего президента страны).
После этого стало известно, что танки и бронетехника перекрыли центр столицы, сейчас же группа военных направляется на штурм президентского дворца.
В настоящий момент Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Обострении ситуации произошло в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 6 мая.
Читайте также:
Экваториальная Гвинея хочет принять третий саммит Россия — Африка
Песков: Участники саммита Россия - Африка не смогут обойти вниманием события в Нигере
Ушаков: Путин планирует встретиться отдельно с каждым лидером на саммите «Россия - Африка»
После этого стало известно, что танки и бронетехника перекрыли центр столицы, сейчас же группа военных направляется на штурм президентского дворца.
Читайте также:
Экваториальная Гвинея хочет принять третий саммит Россия — Африка
Песков: Участники саммита Россия - Африка не смогут обойти вниманием события в Нигере
Ушаков: Путин планирует встретиться отдельно с каждым лидером на саммите «Россия - Африка»
Евгения Парфентьева