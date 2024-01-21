Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35 до конца марта

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Глава минобороны республики Яна Чернохова заявила, что соглашение о покупке Чехией в США 24 истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта текущего года. Об этом сообщает CNN Prima NEWS.
Отмечается, что на данный момент стороны ищут подходящую форму и дату, которые также связаны с болезнью американского министра обороны Ллойда Остина. Чернохова подчеркнула, что ее визит в Вашингтон в ближайшее время не состоится.
Глава минобороны республики также выразила надежду на то, что подписание соглашения между странами произойдет раньше намеченного срока.
Напомним, о продаже истребителей F-35 стало известно в июне прошлого года. США отправят Чехии истребители-бомбардировщики F-35 и боеприпасы к ним на сумму, которая достигнет 5,62 миллиарда долларов.
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Глава минобороны республики также выразила надежду на то, что подписание соглашения между странами произойдет раньше намеченного срока.
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Екатерина Коршунова