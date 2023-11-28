Чехия требует от ЕС исключения российской стали из списка санкций

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Чехия потребовала от властей Евросоюза сделать для неё исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.
Он отметил, что, в частности, чешская строительная промышленность придёт в упадок без российской стали, поэтому выразил надежду на положительное решение властей ЕС.
Сикела также подчеркнул, что санкции должны наносить ущерб тому, в чьём отношении они введены, а не тому, кто их ввёл. Таким образом он напомнил властям, что санкции против России не должны негативно сказываться на экономике стран Евросоюза.
При этом чешский министр добавил, что страна рассматривает альтернативы российской стали. Например, налаживание импорта с Китаем позволит поставлять китайскую сталь. Однако она, по словам Сикелы, намного хуже по качеству, чем российская. Иные альтернативы в настоящее время ещё не найдены.
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Сикела также подчеркнул, что санкции должны наносить ущерб тому, в чьём отношении они введены, а не тому, кто их ввёл. Таким образом он напомнил властям, что санкции против России не должны негативно сказываться на экономике стран Евросоюза.
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Анастасия Чинкова