Через месяц после начала войны Израиль не видит признаков «слома» ХАМАС

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Спустя месяц после начала палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля не наблюдает признаков того, что ХАМАС сломлен. Боевики продолжают сопротивление, несмотря на то, что сражения идут уже на территории сектора Газа.
Бывший военный чиновник отметил, что палестинские радикалы все еще способны проводить скоординированные и подготовленные операции с использованием ракет, самолетов и беспилотников. Они способны маневрировать своими силами и по-прежнему контролируют около 80% подземных лабиринтов, а также могут быстро реагировать на действия ЦАХАЛ. Газа все еще представляет собой самую укрепленную военную цель в мире, заключил Айленд.
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