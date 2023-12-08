CNN: Минюст США завёл новое уголовное дело против Хантера Байдена

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Министерство юстиции США завело новое уголовное дело в отношении сына президента США — Хантера Байдена. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Согласно обвинительному заключению, поступившему в базу окружного суда Центрального округа Калифорнии, сына американского лидера обвиняют в неуплате налогов, уклонении от уплаты налогов и подаче недостоверных налоговых деклараций. Речь идет о неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн в период с 2016 по 2019 год.
Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства.
Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения.
В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства.
В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Артем Путинцев