Nikkei Asia: CША восстановят аэродром, с которого бомбардировали Нагасаки

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Соединённые Штаты планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого велась американская атомная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью Nikkei Asia командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.
По словам генерала, сейчас территория аэродрома заросла джунглями, и до лета американские военные намерены их расчищать.
В Тихоокеанских ВВС США подтвердили слова Вильсбаха, указав, однако, что официального заявления по этому поводу пока не было.
Остров Тиниан, входящий в архипелаг Марианских островов, находится примерно в 6 тыс. км к западу от Гавайев в Тихом океане. Он находится по соседству с островами Гуам (где расположена одна из главных баз ВВС США в регионе) и Сайпан.
На всех трех указанных островах, захваченных у Японии в 1944 году, базировались бомбардировщики B-29, которые применялись для атаки на японские территории. В частности, как пишет телеканал CNN, именно с Тиниана вылетел самолет B-29, сбросивший 9 августа 1945 года атомную бомбу «Толстяк» на город Нагасаки.
Сразу после войны Вашингтон прекратил использование аэродрома на острове. Последние подразделения американских ВВС покинули Тиниан в 1946 году.
Нагасаки стал вторым (после Хиросимы) японским городом, который оказался под прицелом ядерной бомбы США. Взрыв убил около 40 тысяч человек, и ещё тысячи погибли от радиации и ран спустя время после трагедии. Эти атомные бомбардировки вызвали яростные дебаты и привели к окончанию Второй мировой войны.
После капитуляции Японии США начали участвовать в восстановлении страны. Однако американское правительство запретило распространять любые показания об этом массовом убийстве, и миллионы фотографий были уничтожены. Подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор восстановил мирное сотрудничество между государствами, и Вашингтон стал ключевым союзником Токио в последующие десятилетия.
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Хиросима и Нагасаки: атомная бомбардировка и всемирная трагедия
В Тихоокеанских ВВС США подтвердили слова Вильсбаха, указав, однако, что официального заявления по этому поводу пока не было.
На всех трех указанных островах, захваченных у Японии в 1944 году, базировались бомбардировщики B-29, которые применялись для атаки на японские территории. В частности, как пишет телеканал CNN, именно с Тиниана вылетел самолет B-29, сбросивший 9 августа 1945 года атомную бомбу «Толстяк» на город Нагасаки.
Сразу после войны Вашингтон прекратил использование аэродрома на острове. Последние подразделения американских ВВС покинули Тиниан в 1946 году.
Нагасаки стал вторым (после Хиросимы) японским городом, который оказался под прицелом ядерной бомбы США. Взрыв убил около 40 тысяч человек, и ещё тысячи погибли от радиации и ран спустя время после трагедии. Эти атомные бомбардировки вызвали яростные дебаты и привели к окончанию Второй мировой войны.
После капитуляции Японии США начали участвовать в восстановлении страны. Однако американское правительство запретило распространять любые показания об этом массовом убийстве, и миллионы фотографий были уничтожены. Подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор восстановил мирное сотрудничество между государствами, и Вашингтон стал ключевым союзником Токио в последующие десятилетия.
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Артем Путинцев