Nikkei Asia: CША восстановят аэродром, с которого бомбардировали Нагасаки

Соединённые Штаты планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого велась американская атомная бомбардировка Японии во время Второй мировой войны. Об этом заявил в интервью Nikkei Asia командующий тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах.