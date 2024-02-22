Daily Mail узнал об упражнениях Байдена на баланс

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Американский лидер Джо Байден по утрам занимается с физиотерапевтом упражнениями для сохранения баланса, чтобы не падать. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации также говорится, что проблемы с балансом у президента возникли после перелома ноги в 2020 году. Врачи тогда якобы прописали ему носить специальную ортопедическую обувь, но Байден не выполнил предписаний врачей.
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