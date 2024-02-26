Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках»

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Полиция Дании заявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках». Об этом пишет портал DR.DK.
Правоохранители в ходе расследования пришли к выводу, что в деле о подрыве на газопроводе имела место умышленная диверсия. Прежде расследование дела о ЧП на «Северных потоках» прекратила Швеция.
Прежде западные СМИ писали о возможном подрыве трубопроводов Польшей и Украиной.
Авторы статьи, опубликованной в газете The Washington Post заявляли, что польские власти были изначально критично настроены к проекту «Северные потоки», с момента его строительства.
Однако официальные лица страны свою причастность к диверсии отвергали.
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Прежде западные СМИ писали о возможном подрыве трубопроводов Польшей и Украиной.
Однако официальные лица страны свою причастность к диверсии отвергали.
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Анастасия Хохлова