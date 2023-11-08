Делегация КНР прибыла в Москву для переговоров военных ведомств двух стран

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Военная делегация Китайской Народной Республики прибыла в Москву. Здесь состоятся переговоры представителей оборонных ведомств двух государств.
Перед началом официальной части переговоров состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации, в которой приняли участие рота Почетного караула и военный оркестр. Церемония проходила в здании Национального центра управления обороной Российской Федерации.
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Александр Бойцов