Депутат Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ, создала опрос по кандидату на его место

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, критиковавшая главкома ВСУ Валерия Залужного, запустила онлайн-голосование для выбора кандидата, который мог бы заметить генерала. Опрос опубликован в соцсетях парламентария.
Среди представленных парламентарием кандидатов числится бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. За первый час с момента публикации поста он набрал 94 голоса (34%) и в настоящее время лидирует.
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