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Страны Евросоюза потратили огромное количество денег в разжигание украино-российского конфликта. В результате Киев стал практически заложником Запада.
Ирландский политик также отметил, что европейские страны вложили баснословные средства в то, чтобы конфликт на Украине ни в коем случае не затухал. Результатом этих многочисленных вливаний стало то, что ВСУ потеряли порядка 200 тысяч военных только убитыми, а украинские земли по привычке разворовали иностранные компании, заключил Мик Уоллес.
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Александр Бойцов