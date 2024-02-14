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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас покаяться за свою русофобскую политику. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет также порекомендовал Каллас наконец подумать о будущем своего государства и прекратить разрушительные политические действия, которые навязывают Штаты. Парламентарий назвал премьер-министра Эстонии представителем «создаваемых по шаблону русофобски настроенных и полностью контролируемых прозападных политиков». По мнению Шеремета, в основном они ведут себя по-хамски.
Напомним, Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира.
Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
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Напомним, Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира.
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Екатерина Коршунова