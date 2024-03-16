Депутат Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом

Фото: сайт Кремля
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества, передает РИА Новости.
Шеремет отметил, что американского лидера сильно раздражает современная независимая РФ, как ранее так же раздражал СССР. По словам парламентария, «Байден словно призрак тоталитаризма бродит по Европе, из-под палки заставляя ее властителей совершать необдуманные суицидальные действия».
Ранее нынешний американский президент на праздничном обеде в честь Ирландии призвал конгрессменов утвердить его запрос о финансировании для Украины и «противостоянии Владимиру Путину».
Напомним, Джо Байден, которому 80 лет, — самый возрастной президент в истории США. Состояние его здоровья, в том числе и умственного, постоянно становится предметом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странные поступки и высказывания иногда дают повод усомниться в его психической адекватности.
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Екатерина Коршунова