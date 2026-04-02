Дерипаска вспомнил пословицу после критики его предложения о шестидневке

02 апреля 2026, 11:22

Дерипаска отреагировал на критику его предложения о шестидневке пословицей

В ответ на критику своего предложения о введении в России шестидневной рабочей недели бизнесмен Олег Дерипаска иронично обыграл известную поговорку.





Ранее предприниматель выступил с инициативой перейти на график с 08:00 до 20:00 шесть дней в неделю. Он объяснил это необходимостью ускорить трансформацию «от глобальных возможностей к региональным со всевозможными ограничениями».





«Я вас услышал… Работа не волк, в лес не убежит…» — написал Дерипаска в соцсетях.



