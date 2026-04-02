Дерипаска вспомнил пословицу после критики его предложения о шестидневке
В ответ на критику своего предложения о введении в России шестидневной рабочей недели бизнесмен Олег Дерипаска иронично обыграл известную поговорку.
Ранее предприниматель выступил с инициативой перейти на график с 08:00 до 20:00 шесть дней в неделю. Он объяснил это необходимостью ускорить трансформацию «от глобальных возможностей к региональным со всевозможными ограничениями».
«Я вас услышал… Работа не волк, в лес не убежит…» — написал Дерипаска в соцсетях.
Против такого режима высказались в Федерации независимых профсоюзов России. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что 12-часовая шестидневная рабочая неделя противоречит цели создания экономики высоких зарплат.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская добавила, что подобная инициатива не оставляет места для семьи в жизни человека.