«Доставщик пиццы с бомбой»: как и за что планировали убить Владимира Соловьёва

Фото:РИА Новости/Павел Бедняков
Обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва заявил, что мотивом планируемого убийства телеведущего стала его профессиональная деятельность. Редакция «Радио 1» расскажет, когда планировалось убийство российского пропагандиста, и каким способом от него хотели избавиться.
Телеведущий Владимир Соловьёв
Владимир Соловьёв – известный российский журналист и общественный деятель. Он ведет телевизионные программы, в эфире которых поднимает важные государственные темы, выступает за поддержку спецоперации на территории Украины, резко высказывается в адрес недружественных для России стран, и открыто поддерживает политику властей.
Покушение на Соловьева
Покушение на Владимира Соловьева было предотвращено в 2022 году. По подозрению в покушении на убийство были задержаны несколько человек, которые являлись членами неонацистской террористической организации, действовавшие по заданию украинских спецслужб.
В ходе обысков, у боевиков запрещенной группировки были обнаружены и изъяты боеприпасы, оружие, наркотические вещества, поддельные документы и нацистская литература.
Владимир Соловьев прокомментировал сведения о готовящемся на него покушении и назвал «непростым» день, когда он впервые об этом узнал. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин», тележурналист заявил, что на Украине практика убийств журналистов уже возведена в «ранг национальной идеологии».
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Названы причины, по которым хотели убить Соловьёва
Обвиняемый по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьёва Максим Дружинин заявил, что ликвидировать телеведущего было приказано из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки СВО, пишет издание РИА Новости.
Фигурант уголовного дела заявил, что за убийство российского пропагандиста, участникам формирования полагалось вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Заказчиками преступления выступала СБУ Украины.
Как планировали убить Владимира Соловьёва
По словам стороны обвинения, преступники намеревались установить на автомобиле Соловьёва взрывчатое устройство. Также рассматривались такие варианты убийства как снайперский выстрел и взрыв с использованием доставщика пиццы.
Обвиняемые в покушении на убийство журналиста признались, что после совершения преступления, они должны были скрываться за границей. Кроме того, неонацисты рассматривали возможность ликвидации гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналиста ВГТРК Ольги Скабеевой.
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