Дюжаррик: Топливо для сектора Газа не поступало через египетский КПП «Рафах»

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Топливо так и не поступило в сектор Газа через КПП «Рафах», об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.
«По сей день топливо не доставлялось в сектор Газа через КПП «Рафах», - прокомментировал ситуацию Дюжаррик.
Он также напомнил, что всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта через египетский КПП в Газу прибыли более пятисот грузовиков с гуманитарной помощью.
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Евгения Парфентьева