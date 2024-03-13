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Джо Байден поручил госсекретарю организовать поддержку Украине

Джо Байден поручил госсескретарю Блинкену выделить $126 млн на помощь Украине
13 марта 2024, 02:27
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине помощь в размере до 126 миллионов долларов, сообщается в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.
«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине», – заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США передадут Украине пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов. В него также входят дополнительные артиллерийские снаряды 155-миллиметровых гаубиц и управляемые реактивные системы залпового огня. По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана новая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) рассчитана всего на две-три недели.


Последний раз США направляли Украине военную помощь в конце декабря 2023 года на сумму 250 миллионов долларов.
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#украина
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Сенатор Джабаров заявил о нехватке авторитета у Макрона
13 марта 2024, 01:46

Фото: сайт Кремля

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что, несмотря на желание французского президента Эммануэля Макрона играть ключевую роль в международной политике, у него это не выходит из-за нехватки авторитета.
«Макрон мечется и никак не может определить своего места, он пытается играть роль смотрящего за Европой от США, но у него это не выходит, авторитета не хватает», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Джабаров.

Кроме того, по его мнению, Макрону не хватает политического опыта и соответствующих знаний, из-за чего, в том числе, его авторитет далее будет только падать.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов также высказывал мнение о том, что многие заявления французского лидера Эммануэля Макрона вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.

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#макрон
#запад
#франция
#политика
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Рябков предложил отложить вопрос о расширении БРИКС
Рябков предложил отложить вопрос о расширении БРИКС до самшита в Казани
13 марта 2024, 01:31

Фото: iSrock/wimagine

Обсуждение вопроса о расширении БРИКС необходимо отложить до саммита объединения в Казани, заявил заместитель министра иностранных дел РФ,, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы должны обеспечить для стран, заинтересованных в сближении с БРИКС, площадку, платформу, где можно работать в практическом плане, не ощущая себя обойденными и встраиваясь в этот ритм взаимодействия», – отметил он.

Рябков подчеркнул, что главной задачей, стоящей перед БРИКС, должна стать прежде всего интеграция стран, которые «только что присоединились». Вторая ключевая задача – формулирование категории стран-партнеров и составление их перечня.

По словам Сергея Рябкова, удвоение числа стран-участниц с 1 января 2024 года – «беспрецедентное событие для любой международной структуры».

В настоящее время членами организации являются девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее Владимир Путин заявил о привлекательности БРИКС для государств мира.

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#россия
#брикс
#казань
#саммит
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Сенатор Цеков выразил уверенность в наказании Литвы за конфискацию авто россиян
13 марта 2024, 01:12

Фото: istockphoto.com/NejauPhoto

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал инцидент с задержанием машин российских граждан литовскими властями и отметил, что Россия обязательно ответит на такие возмутительные действия Литвы.
«Мы, безусловно, на это ответим. Не хочется что-то придумывать за наш МИД, но уверен, что Литве будет очень больно. Она всё больше превращается в жалкое государственное образование, которому отведена роль лающей на Россию собаки. Вильнюс считает, что, раз он состоит в НАТО, то не будет наказан? Сильно ошибаетесь, дорогие прибалтийские соседи», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Цеков.

Ранее Сергей Цеков заявлял о необходимости проекта закона о признании недействительным решения о передаче Крыма. Более того, он подчеркивал, что при принятии решения о включении Крыма в состав Украины было допущено множество нарушений.

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#мид
#нато
#литва
#россия
#россияне
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В США объявили о намерении продать ракеты Польше
Госдепартамент США заявил о планах продажи Польше ракет на $3,7 миллиардов
13 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/Stadtratte

Соединенные Штаты согласились продать Польше ракеты AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующее оборудование на общую сумму около 3,7 миллиарда долларов США, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в состав Пентагона.
Администрация США также уведомила о своем решении Конгресс США. Законодательный орган рассмотрит соглашение и его возможное блокирование в течение 30 дней.

Указывается, что Вашингтон предоставит Варшаве секретное испытательное оборудование и программное обеспечение, обучение персонала, транспорт, а также необходимые запасные части и техническое обслуживание.

Ранее Польша заявила о поддержке идеи введения войск НАТО на Украину.

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#сша
#польша
#ракета
#помощь
#вооружение
#конгресс сша
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На экс-главу ФБК* Леонида Волкова** совершили нападение в Вильнюсе
Экс-глава ФБК* Леонид Волков** подвергся нападению в Вильнюсе
13 марта 2024, 00:16

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Бывший глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) Леонид Волков** подвергся нападению в Вильнюсе, передает Telegram-канал Mash.
По словам его соратников, нападавшие разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали избивать его молотком. На место происшествия прибыли полиция и кареты скорой помощи.

Напоминаем, что в сентябре 2021 года Леонид Волков** был объявлен МВД в уголовный розыск.

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* Включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России

** Внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов
#мвд
#литва
#нападение
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Клинтон рассказал о попытке сделать Россию и США союзниками
Клинтон заявил, что сделал все возможное, чтобы Россия стала партнером США
13 марта 2024, 00:01

Фото: kremlin.ru

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сделал все возможное, чтобы Россия стала партнером Соединенных Штатов, передает РИА Новости. Об этом политик заявил, выступая на конференции «Наша безопасность – не данность» в Праге.
«Тогдашнее решение о расширении НАТО было хорошей инвестицией, разумным риском и значительно укрепило альянс», – отметил он.

По словам Клинтона, он пытался сделать Россию американским партнером. По словам бывшего президента, он сделал все, что мог. Как отметил сам Клинтон, он не жалеет ни минуты о времени, потраченном на эти инициативы.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Билл Клинтон сначала говорил, что возможность вступления России в НАТО – интересная идея, но после обсуждения ее со своей командой изменил свою позицию и сказал, что теперь это невозможно.

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#сша
#россия
#владимир путин
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Ле Пен охарактеризовала вступление Украины в НАТО как угрозу мировой войны
Ле Пен: Вступление Украины в НАТО представляет угрожает началом мировой войны
12 марта 2024, 23:45

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Поддержка вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и Организацию Североатлантического договора (НАТО) может дестабилизировать ситуацию в Европе и спровоцировать мировую войну между государствами, обладающими ядерным оружием, заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает информационное агентство ТАСС.
Ле Пен раскритиковала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, заявив, что для продолжения поддержки Украины не обязательно было подписывать это соглашение.

Ранее Макрон заявил, что не исключает отправки войск на Украину, и заявил о недопустимости победы России в военном конфликте.

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#франция
#украина
#киев
#париж
#владимир зеленский
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В США заявили о планах Белого дома отказаться от помощи Украине
Макгрегор: Отставка Виктории Нуланд может означать скорый уход США с Украины
12 марта 2024, 23:34

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Экс-полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал о планах Белого дома отвернуться от Киева.
По его словам, отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может свидетельствовать о скором уходе США с Украины. Он считает, что у Нуланд не было другого выбора, кроме как уйти в отставку.

«Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев», — отметил он.

Макгрегор считает, что США могут повторить вьетнамский сценарий на Украине. По его словам, Россия в настоящее время является сильнейшей военной державой в Европе. У Соединенных Штатов нет шансов победить Россию, отметил он.

Ранее США анонсировали передачу Украине очередного пакета военной помощи.

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#сша
#украина
#помощь
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Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с Владимиром Путиным
Киселев: Путин в интервью оценит западные угрозы и расставит точки над i
12 марта 2024, 23:20

Фото: сайт Кремля

Журналист Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с президентом России Владимир Путиным, сообщает «Россия 1» и РИА Новости.
Киселев также раскрыл цель своего интервью с президентом Путиным. По словам телеведущего, Путин даст оценку новым угрозам со стороны Запада и расставит все точки над i.

Интервью дополнит ежегодное выступление президента перед Федеральным Собранием.

«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок», — пояснил Киселев, отметив, что съемочная группа уже прибыла в Кремль.
Интервью выйдет в эфир в среду 13 марта.

В своем обращении к Федеральному собранию президент России, в частности, заявил, что действия и заявления недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и гибели цивилизации.

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#владимир путин
#интервью
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