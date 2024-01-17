ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом фон дер Ляйен сообщила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Отмечается, что в дальнейшем законодательство Украины проверят на соответствие европейскому. Также глава ЕК подчеркнула, что на данный момент формируется структура переговоров.
При этом, по словам фон дер Ляйен, Европейский союз должен следовать политическому решению, которое было принято на Евросовете.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что членство в Евросоюзе для Украины станет самой надежной гарантией безопасности для Украины. При этом он уточнил, что обсуждается вопрос проведения некоторых реформ в Киеве.
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При этом, по словам фон дер Ляйен, Европейский союз должен следовать политическому решению, которое было принято на Евросовете.
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Екатерина Коршунова