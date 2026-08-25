25 августа 2026, 14:42

Олаф Шольц (Фото: www.kremlin.ru)

Экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился на вступление Украины в ЕС после того, как его угостили вином. Такое заявление сделал бывший посол Италии в Украине Франческо Дзадзо в интервью украинскому СМИ.





По словам дипломата, инцидент произошёл во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона, экс-премьера Италии Марио Драги и Шольца в Киев в июне 2022 года. Тогда Макрон и Драги уговаривали Шольца поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС ещё по пути в Киев, но их аргументы не возымели действия. Тогда они прибегли к алкоголю.

«Вино действительно было, и оно очень помогло», — рассказал Дзадзо.