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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер был вызван как свидетель по делу о деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока — 2» в Мекленбурге-Передней Померании, сообщает Spiegel со ссылкой на парламентскую комиссию.
Комиссия намерена заслушать также премьер-министра региона Мануэлу Швезиг. Решение было принято на закрытом заседании, но даты слушаний пока не назначены.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга-Передней Померании одобрил создание фонда Klimastiftung MV для поддержки проектов по защите климата и завершения строительства «Северного потока — 2». Немецкие СМИ сообщают, что фонд финансировался «Газпромом» и заключал договоры с компаниями для завершения газопровода в обход санкций США.
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