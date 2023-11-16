Эксперт ООН Никулин назвал пневмонию разработкой США против славян

Фото: IStock/Wirestock
Соединенные Штаты Америки продолжают проводить эксперименты с биоматериалами славян в своих секретных лабораториях, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперта в микробиологии, политолога Игоря Никулина, американцы собирают генетический материал славянского населения больше 30 лет. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что они используют его для создания различных вирусов и инфекций.
Специалист подчеркнул, что учёные США намеренно не работают на территории своей страны, чтобы «обойти» Конвенцию о биологическом оружии от 1972 года.
Пентагон открыл несколько сотен биолабораторий по всему миру, сообщили в Госдуме
Кириллов: Обама продвигал биопрограммы США в других странах
Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия
«Очевидно, что типичная пневмония оказалась эффективна против славян. Это тоже их разработка. Плюс из тех материалов, которые получили наши военные, видно, что американцы уничтожили сотни ёмкостей с микробиологическими вирусными культурами на территории Украины после начала специальной военной операции. Там были такие заболевания как чума, туляремия, сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка, лейшманиоз и ещё другие, не менее опасные», — заметил Никулин.
«На своей территории американцы такие эксперименты не проводят, они их проводят на территории третьих стран. Чаще всего, максимально близко к границам потенциальных противников, к которым они относят Россию, Китай, Иран, Кубу, Венесуэлу, Бразилию, в общем все страны БРИКС», — заключил специалист.Читайте также:
Пентагон открыл несколько сотен биолабораторий по всему миру, сообщили в Госдуме
Кириллов: Обама продвигал биопрограммы США в других странах
Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия
Екатерина Шмакова