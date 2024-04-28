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Эксперт рассказал о планах США получить «самолет Судного дня» без GPS

Военный эксперт Леонков: США хотят получить «самолет Судного дня» без GPS
28 апреля 2024, 10:04
Фото: iStock/Vital Hil

Фото: iStock/Vital Hil

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что США хотят заполучить «самолет Судного дня», который смог бы работать без GPS-навигации, передает РИА Новости.
Леонков отметил, что в основу самолета войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. По мнению эксперта, именно для взаимодействия с данными спутниками заказан этот самолет, поскольку он сможет работать при отсутствии GPS-навигации.

Леонков подчеркнул, что Вашингтон пытается обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить американские космические аппараты противоспутниковым оружием.



Ранее зарубежные СМИ информировали о контракте на 13 миллиардов долларов между военно-воздушными силами США и авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета, который должен заменить устаревающий E-4B, известный как «самолет Судного дня».

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Европейская страна отказалась платить репарации бывшим колониям
Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям
28 апреля 2024, 07:13

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Власти Португалии отказались инициировать процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что португальский кабмин планирует «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду». При этом у страны «отсутствует программа конкретных действий» по выплате репараций.

В правительстве пояснили, что предыдущие власти государства проводили такую же политику по данному вопросу.

Напомним, ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что правительство страны несет ответственность за «ошибки прошлого», поэтому оно должно заплатить за преступления, которые были совершены при владении колониями.

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Стало известно о попытке «переворота» в Белом доме осенью 2023 года
28 апреля 2024, 06:23

Фото: iStock/lucky-photographer

Помощники президента США Джо Байдена готовились устроить «переворот» в Белом доме осенью 2023 года", пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.
В публикации подчеркивается, что целью было отстранение от должности пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Уточняется, что Карин Жан-Пьер – первый чернокожий пресс-секретарь Белого дома с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ОнА также имеет «раздражающую» привычку зачитывать заранее подготовленные ответы на вопросы журналистов на брифингах.

«У Карин нет понимания проблем, и она читает записи слово в слово Она не разбирается в проблемах и не занимается их изучением», – посетовал источник издания.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились принятием в Ираке закона о гомосексуальности и проституции.

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#президент
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В США обеспокоились принятием в Ираке закона о гомосексуальности и проституции
28 апреля 2024, 05:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США выразили обеспокоенность в связи с принятием Советом представителей Ирака закона о борьбе с проституцией и гомосексуальностью, сообщается в заявлении Государственного департамента.
Закон запрещает гомосексуальные отношения и предусматривает крупные штрафы и тюремные сроки. Государственный департамент США заявил, что закон также предусматривает наказание для тех, кто пропагандирует гомосексуальность.

«Эта поправка угрожает тем, кто больше всего подвержен риску в иракском обществе», – подчеркнули в Госдепе, добавив, что эта мера может быть использована для ограничения свободы слова и выражения мнений, а также для препятствования деятельности организаций гражданского общества.

США также предупредили, что подобная дискриминация окажет негативное влияние на бизнес и экономический рост в Ираке и подорвет способность Багдада диверсифицировать свою экономику и привлекать иностранные инвестиции.

Ранее стало известно, что нижняя палата Национального собрания Таиланда одобрила законопроект о признании однополых браков.

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Россия ответила на намеки литовского посла об ударе по Крымскому мосту
Полянский обратил внимание на намек литовского посла об ударе по Крымскому мосту
28 апреля 2024, 04:28

Фото: iStock/rarrarorro

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичуса о Крымском мосту и ракетном пуске. Посол разместил свое сообщение в социальной сети X.
Дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разместил в своей социальной сети фотографию места аварии на газопроводе «Северный поток» с подписью «Спасибо, США». По словам заместителя посла России в ООН, этот пост «вдохновляет балтийских собачонок США».

«Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах», – заявил дипломат.

Ранее Линкавичус намекнул на новый удар по мосту в Крым.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», – написал он.

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#украина
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Макрон назвал ядерное оружие гарантией построения отношений с Москвой
Макрон: ядерное оружие Франции поможет построить отношения с Россией
28 апреля 2024, 03:48

Фото: сайт Кремля

Оборонная стратегия Европейского союза, важным элементом которой является ядерное оружие Франции, поможет улучшить отношения с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать такую гарантию для отношений с Москвой, сообщает телеканал BFM TV.
По его словам, это могло бы создать гарантии безопасности и стать основой для общей обороны ЕС, а также безопасности, на которую рассчитывают французские партнеры в Европе. Президент Макрон напомнил, что французская доктрина разрешает использовать ядерное оружие, если оно угрожает «жизненно важным интересам».

Ранее Эммануэль Макрон опроверг высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии. По его словам, Париж сможет противостоять Москве. Ранее Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

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Великобритания решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты

В Германии раскрыли детали расследования по «Северным потокам»
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#ядерное оружие
#франция
#россия
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Великобритания решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты
28 апреля 2024, 03:04

Фото: iStock/vadimrysev

Великобритания планирует оснастить свои вооруженные силы гиперзвуковыми ракетами к 2030 году, cообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно их данным, Министерство обороны страны настаивает на том, чтобы все разработки и сборка нового оружия осуществлялись в Великобритании. Источник подчеркнул, что «крайний срок коммерциализации установлен на 2030 год».

Газета отмечает, что лондонская программа разработки гиперзвуковых ракет все еще находится на ранних стадиях. Пока не решено, с чего будут запускаться эти ракеты – с суши, моря или воздуха.

Ранее стало известно, что крупнейший пакет военной помощи Великобритании Украине будет включать в себя дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

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#ракета
#оружие
#великобритания
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В Германии раскрыли детали расследования по «Северным потокам»
Власти ФРГ мешают расследованию подрывов «Северных потоков» – депутат Котре
28 апреля 2024, 02:59

Фото: iStock/Stefan Dinse

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре прокомментировал ход расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», передает информационное агентство ТАСС.
Котре рассказал подробности расследования по «Северному потоку» и подчеркнул, что власти Германии препятствуют этому процессу. Он также призвал приветствовать предложение Китая о начале международного расследования под руководством ООН по факту саботажа на газопроводе.

«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», – отметил политик.

Ранее Министерство иностранных дел Германии ответило на призыв Китая провести расследование взрыва на газопроводе Nord Streams.

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#мид
#расследование
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«Огромный позор»: в Индии прокомментировали отвод танков Abrams на Украине
28 апреля 2024, 02:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести американские танки Abrams M1A1 с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что является «огромным позором», заявили в издании Hindustan Times.
Отмечается, что использование российских разведывательных беспилотников усложняет возможности Украины по защите своих танков. Издание обратило внимание, что Abrams не защищены от «дронов-убийц».

26 апреля стало известно, что украинские военные отказались от использования американских танков Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками. Эту информацию подтвердила Верховная Рада Украины.

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#россия
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Более 800 разведывательных дронов запросила Украина у немецкой компании
28 апреля 2024, 01:55

Фото: iStock/Oselote

Украина запросила у немецкой компании Quantum-Systems GmbH более 800 беспилотных летательных аппаратов разведки (БПЛА) Vector, передает Der Spiegel.
Представитель компании Флориан Зайбель посетил Украину на прошлой неделе вместе с вице-канцлером и министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком. В ходе визита Зайбель сообщил, что Киев запросил у Министерства обороны Германии 812 дополнительных беспилотных летательных аппаратов Vector для украинского спецназа.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Киеву необходимо не менее семи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Отметив, что эти системы могут быть закуплены совместно с партнерами, Зеленский призвал союзников своевременно проявить необходимую готовность.

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