Эксперт рассказал о планах США получить «самолет Судного дня» без GPS

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Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что США хотят заполучить «самолет Судного дня», который смог бы работать без GPS-навигации, передает РИА Новости.
Леонков отметил, что в основу самолета войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. По мнению эксперта, именно для взаимодействия с данными спутниками заказан этот самолет, поскольку он сможет работать при отсутствии GPS-навигации.
Леонков подчеркнул, что Вашингтон пытается обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить американские космические аппараты противоспутниковым оружием.
Ранее зарубежные СМИ информировали о контракте на 13 миллиардов долларов между военно-воздушными силами США и авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета, который должен заменить устаревающий E-4B, известный как «самолет Судного дня».
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Леонков подчеркнул, что Вашингтон пытается обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить американские космические аппараты противоспутниковым оружием.
Ранее зарубежные СМИ информировали о контракте на 13 миллиардов долларов между военно-воздушными силами США и авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета, который должен заменить устаревающий E-4B, известный как «самолет Судного дня».
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Екатерина Коршунова