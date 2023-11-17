«Есть план»: Арестович* заявил, что знает, как остановить конфликт на Украине

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что предоставит «информационную бомбу» о президенте Украины Владимире Зеленском, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Пул N3».
«Я получил поддержку от влиятельных генералов ВСУ. Небольшой спойлер: в начале 2024 года я предоставлю информационную бомбу, которая откроет вам глаза на то, кто такой Владимир Александрович на самом деле», - прокомментировал ситуацию Арестович*.По его словам, действия, которые в последнее время предпринимает Владимир Зеленский, не поддаются здравой логике. Он также заявил, что у него есть план по прекращению конфликта на Украине, однако, его детали он пока что не раскрыл.
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*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Евгения Парфентьева